Расследовать убийство Д.Вороненкова имеют Интерпол и ФБР - нардеп

"Нам необходимо сегодня расследовать этот вопрос (убийство Д.Вороненкова - ред.), я думаю, на международном уровне и я бы просила всех сейчас пригласить и Интерпол и ФБР для того чтобы мы дали ответ на этот вопрос и показали несколько гибридная война оказывает влияние на жизнь каждого и в России, и в Украине", - заявила В.Сюмар.

Она отметила, что также является свидетелем по делу о государственной измене В.Януковича.

"Речь шла о его обращении к В.Путину ввести войска в Украину, иначе как государственная измена это трактовать нельзя и очевидно, что этот человек (Д.Вороненков ред.) был свидетелем в этом контексте и поэтому убрать такого свидетеля были заинтересованы, я убеждена российские спецслужбы", - сказала Сюмар.

По ее словам это убийство - попытка показать каждому россиянину, что в Украине он не найдет убежище, если выступит против российской власти и ее позиции.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.