Розслідувати вбивство Д.Вороненкова мають Інтерпол та ФБР - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Розслідувати вбивство колишнього депутата Державної думи Росії Деніса Вороненкова мають Інтерпол і ФБР. Про це заявила народний депутат Верховної Ради України Вікторія Сюмар журналістам, передає кореспондент УНН.
"Нам необхідно сьогодні розслідувати це питання (вбивство Д.Вороненкова - ред.), я думаю, на міжнародному рівні і я би просила всіх зараз запросити і Інтерпол і ФБР для того щоб ми дали відповіді на це питання і показали наскільки гібридна війна сьогодні впливає на життя кожного і в Росії, і в Україні",- заявила В.Сюмар.
Вона зазначила, що також є свідком у справі про державну зраду В.Януковича.
"Мова йшла про його звернення до В.Путіна ввести війська в Україну, інакше як державна зрада це трактувати не можна і очевидно що ця людина (Д.Вороненков-ред.) був свідком у цьому контексті і тому прибрати такого свідка були зацікавлені, я переконана російські спецслужби",- сказала В.Сюмар.
За її словами це вбивство - намагання показати кожному росіянину, що в Україні він не знайде прихистку, якщо виступить проти російської влади і її позиції.
Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.