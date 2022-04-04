Расследователи CIT рассказали о братской могиле в Буче: как она выглядит и кто ее выкопал

Контекст

Как отмечается, компания космических технологий Maxar обнародовала спутниковые снимки Бучи от 10 и 31 марта, где видна, по утверждениям, братская могила, выкопанная неподалеку от церкви Андрея Первозванного.

Могила присутствует и на спутниковом снимке Planet от 21 марта, где видно, что ее длина увеличилась по сравнению с 10 марта (между 21 и 31 марта она практически не изменилась), отмечают расследователи. Эти снимки свидетельствуют о том, что массовые захоронения начались в Буче задолго до отхода российских войск.

Детали

В CIT отмечают, что братская могила попала на фотографии и видео многих журналистов, посетивших Бучу. Со слов расследователей, эти кадры легко геолоцировать: журналисты снимают в юго-западном направлении, в кадр попадают частные дома по улице Семьи Забарыло.

Кроме того, подчеркивается, что серые квадраты, заметные на спутниковом снимке, не являются могилами: в репортаже израильского телевидения хорошо видно, что это паллеты с плиткой, которая, видимо, была завезена для благоустройства еще до вторжения.

О том, как появилось захоронение, можно узнать из материала New York Times.

Cергей Капличный, представленный в репортаже украинского телевидения как начальник ритуальной службы Бучанской общины, рассказал NYT, что занимался захоронением, пока это было возможно. 10 марта, по словам Капличного, он уехал из Бучи и попросил местного оператора экскаватора выкопать братскую могилу, поскольку морг прекратил работу из-за отсутствия электричества.

Капличный рассказал, что с начала вторжения до своего отъезда из Бучи похоронил на кладбище 57 человек, из которых только 15 умерли естественной смертью.

В CIT предполагают, что далее в условиях оккупации и боевых действий пользоваться кладбищами стало затруднительно или вообще невозможно: на еще одном недавнем видео из Бучи тела в мешках свалены у административного здания кладбища.

В материале "Суспильне" также можно убедиться, что в мешках в братской могиле действительно трупы: например, из одного из них торчит рука. Также в репортаже, по-видимому, сотрудник ритуальной службы говорит, что всего за время полномасштабной войны они захоронили около 340 тел, и этот список далеко не полон.

Напомним

Ранее сегодня в Бучу и Мотыжин приехали десятки иностранных журналистов. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, представители медиа увидели братскую могилу замученных, где обнаружили тела семьи старосты Мотыжинского сельсовета, а также улицу подвига украинских героев.