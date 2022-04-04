Розслідувачі CIT розповіли про братську могилу в Бучі: як вона виглядає і хто її викопав

Контекст

Як зазначається, компанія космічних технологій Maxar оприлюднила супутникові знімки Бучі від 10 і 31 березня, де видно, за твердженнями, братську могилу, викопану неподалік від церкви Андрія Первозванного.

Могила присутня і на супутниковому знімку Planet від 21 березня, де видно, що її довжина збільшилася в порівнянні з 10 березня (між 21 і 31 Березня вона практично не змінилася), відзначають розслідувачі. Ці знімки свідчать про те, що масові поховання почалися в Бучі задовго до відходу російських військ.

Деталі

У CIT відзначають, що братська могила потрапила на фотографії та відео багатьох журналістів, які відвідали Бучу. Зі слів розслідувачів, ці кадри легко геолоціювати: журналісти знімають в південно-західному напрямку, в кадр потрапляють приватні будинки по вулиці Сім'ї Забарило.

Крім того, підкреслюється, що сірі квадрати, помітні на супутниковому знімку, не є могилами: в репортажі ізраїльського телебачення добре видно, що це палети з плиткою, яка, мабуть, була завезена для благоустрою ще до вторгнення.

Про те, як з'явилося поховання, можна дізнатися з матеріалу New York Times.

Сергій Капличний, представлений у репортажі українського телебачення як начальник ритуальної служби Бучанської громади, розповів NYT, що займався похованням, поки це було можливо. 10 березня, за словами Капличного, він поїхав з Бучі і попросив місцевого оператора екскаватора викопати братську могилу, оскільки морг припинив роботу через відсутність електрики.

Капличний розповів, що з початку вторгнення до свого від'їзду з Бучі поховав на кладовищі 57 осіб, з яких тільки 15 померли природною смертю.

У CIT припускають, що далі в умовах окупації і бойових дій користуватися кладовищами стало важко або взагалі неможливо: на ще одному недавньому відео з Бучі тіла в мішках звалені біля адміністративної будівлі кладовища.

У матеріалі "Суспільного" також можна переконатися, що в мішках в братській могилі дійсно трупи: наприклад, з одного з них стирчить рука. Також в репортажі, ймовірно, співробітник ритуальної служби каже, що всього за час повномасштабної війни вони поховали близько 340 тіл, і цей список далеко не повний.

Нагадаємо

Раніше сьогодні в Бучу і Мотижин приїхали десятки іноземних журналістів. Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, представники медіа побачили братську могилу закатованих, де виявили тіла родини старости Мотижинської сільради, а також вулицю подвигу українських героїв.