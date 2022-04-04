Братская могила замученных и улица подвига украинских героев: десятки иностранных журналистов посетили Бучу и Мотыжин

Детали

Геращенко сообщил, что организовал поездку представителей СМИ в село Мотыжин Бучанского района, чтобы показать зверства российских уродов.

Среди них и братская могила, где обнаружили тела семьи Ольги Сухенко, старосты Мотыжинского сельсовета.

"Уроды убили ее, ее сына и мужа, после пыток. Нет и не будет им прощения! Мы найдем кто это сделал и отомстим!" - сообщил Геращенко.

В Буче же представителям СМИ прежде всего показали место подвига украинских Героев - улицу Вокзальную, где в начале марта было остановлено колонку вражеской техники и было убито минимум 100 орков.