Братська могила закатованих і вулиця подвигу українських героїв: десятки іноземних журналістів відвідали Бучу і Мотижин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Бучу та Мотижин приїхали десятки іноземних журналістів. Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, представники медіа побачили братську могилу закатованих, де виявили тіла родини старости Мотижинської сільради, а також вулицю подвигу українських героїв, передає УНН.
Деталі
Геращенко повідомив, що організував поїздку представників ЗМІ до села Мотижин Бучанського району, щоб показати звірства російських виродків.
Серед них і братська могила, де виявили тіла родини Ольги Сухенко, старости Мотижинської сільради.
"Виродки вбили її, її сина та чоловіка, після тортур. Нема і не буде їм прощення! Ми знайдемо хто це зробив і помстимося!" - повідомив Геращенко.
У Бучі ж представникам ЗМІ насамперед показали місце подвигу українських Героїв – вулицю Вокзальну, де на початку березня було зупинено колону ворожої техніки та було вбито мінімум 100 орків.