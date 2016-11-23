Разработка концепции устава Киева предусматривает защиту интересов территориальной общины - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Разработка концепции устава Киева предусматривает закрепление его юридической силы, контроль и внесение изменений в муниципальные управления и защиту интересов территориальной общины. Об этом во время конференции сообщил директор Международного фонда "Возрождение" Алексей Орловский, передает корреспондент УНН.
"Среди основных пунктов устава есть закрепление высшей юридической силы устава..., предусмотрение закрепления нормы об участии членов территориальной общины в нормотворческом процессе, вопросы, связанные с общественным контролем за деятельности органов муниципального управления, внедрение на уровне города омбудсмена, то есть того человека, который должен защищать интересы территориальных общин, заниматься именно правами членов территориальной общины, и человека, который будет заниматься вопросами детей", - отметил А.Орловский.
Также он добавил, что это большой пласт проблем и к нему обязательно нужно привлечь именно членов территориальных общин.
Ранее научный сотрудник отдела конституционного права и местного самоуправления Института государства и права им.В.Корецкого НАН Украины Александр Батанов сообщил, что главным принципом концепции нового устава Киева является идея муниципальных прав человека и управления.