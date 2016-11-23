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Разработка концепции устава Киева предусматривает защиту интересов территориальной общины - эксперт

Киев • УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Разработка концепции устава Киева предусматривает закрепление его юридической силы, контроль и внесение изменений в муниципальные управления и защиту интересов территориальной общины. Об этом во время конференции сообщил директор Международного фонда "Возрождение" Алексей Орловский, передает корреспондент УНН.

Разработка концепции устава Киева предусматривает защиту интересов территориальной общины - эксперт

"Среди основных пунктов устава есть закрепление высшей юридической силы устава..., предусмотрение закрепления нормы об участии членов территориальной общины в нормотворческом процессе, вопросы, связанные с общественным контролем за деятельности органов муниципального управления, внедрение на уровне города омбудсмена, то есть того человека, который должен защищать интересы территориальных общин, заниматься именно правами членов территориальной общины, и человека, который будет заниматься вопросами детей", - отметил А.Орловский.

Также он добавил, что это большой пласт проблем и к нему обязательно нужно привлечь именно членов территориальных общин.

Ранее научный сотрудник отдела конституционного права и местного самоуправления Института государства и права им.В.Корецкого НАН Украины Александр Батанов сообщил, что главным принципом концепции нового устава Киева является идея муниципальных прав человека и управления.

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