Розробка концепції статуту Києва передбачає захист інтересів територіальної громади - експерт

“Серед основних пунктів статуту є закріплення вищої юридичної сили статуту... , передбачення закріплення норми щодо участі членів територіальної громади у нормотворчому процесі, питання пов’язані з громадським контролем за діяльності органів муніципального управління, запровадження на рівні міста омбудсмена, тобто ту людину, яка має захищати інтереси територіальних громад, займатися саме правами членів територіальної громади, і людини, яка буде займатись питаннями дітей” — зазначив О.Орловський.

Також він додав, що це великий пласт проблем і до нього обов'язково треба залучити саме членів територіальних громад.

Раніше науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.Корецького НАН України Олександр Батанов повідомив, що головним принципом концепції нового статуту Києва є ідея муніципальних прав людини та управління.