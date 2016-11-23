Розробка концепції статуту Києва передбачає захист інтересів територіальної громади - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Розробка концепції статуту Києва передбачає закріплення його юридичної сили, контроль та внесення змін до муніципальних управлінь та захист інтересів територіальної громади. Про це під час конференції повідомив директор Міжнародного фонду "Відродження" Олексій Орловський, передає кореспондент УНН.
“Серед основних пунктів статуту є закріплення вищої юридичної сили статуту... , передбачення закріплення норми щодо участі членів територіальної громади у нормотворчому процесі, питання пов’язані з громадським контролем за діяльності органів муніципального управління, запровадження на рівні міста омбудсмена, тобто ту людину, яка має захищати інтереси територіальних громад, займатися саме правами членів територіальної громади, і людини, яка буде займатись питаннями дітей” — зазначив О.Орловський.
Також він додав, що це великий пласт проблем і до нього обов'язково треба залучити саме членів територіальних громад.
Раніше науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права ім.В.Корецького НАН України Олександр Батанов повідомив, що головним принципом концепції нового статуту Києва є ідея муніципальних прав людини та управління.