Распустили все команды: лучший баскетбольный клуб Украины снялся с Лиги чемпионов

Цитата

"Дорогие друзья, фанаты и болельщики СК "Прометей". Сегодня в нашей Украине идет война. Нами было принято непростое, но, уверен, правильное решение распустить все команды СК "Прометей", и отказаться от участия мужской команды БК "Прометей" в Лиге Чемпионов. Сегодня все наши деньги, средства и силы направлены на защиту Украины, поддержку наших ВСУ и территориальной обороны. Мы точно победим! Все будет Украина! А все остальное потом", - написал Дубинский.

Детали

Мужской БК "Прометей" с двумя победами в трех матчах топ-16 сохранял высокие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА, а также был лидером чемпионата Украины. Женский БК "Прометей" также лидировал в чемпионате Украины, как и женский волейбольный клуб.

Контекст

ФИБА отстранила все российские команды от участия в турнирах по баскетболу 3х3.



