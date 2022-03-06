Распустили все команды: лучший баскетбольный клуб Украины снялся с Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент "Прометея" Владимир Дубинский объявил о временном закрытии всех клубных команд и досрочное завершение мужской баскетбольной командой выступлений в Лиге чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на страницу президента клуба в Facebook.
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"Дорогие друзья, фанаты и болельщики СК "Прометей". Сегодня в нашей Украине идет война. Нами было принято непростое, но, уверен, правильное решение распустить все команды СК "Прометей", и отказаться от участия мужской команды БК "Прометей" в Лиге Чемпионов. Сегодня все наши деньги, средства и силы направлены на защиту Украины, поддержку наших ВСУ и территориальной обороны. Мы точно победим! Все будет Украина! А все остальное потом", - написал Дубинский.
Детали
Мужской БК "Прометей" с двумя победами в трех матчах топ-16 сохранял высокие шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов ФИБА, а также был лидером чемпионата Украины. Женский БК "Прометей" также лидировал в чемпионате Украины, как и женский волейбольный клуб.
Контекст
ФИБА отстранила все российские команды от участия в турнирах по баскетболу 3х3.