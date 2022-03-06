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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Розпустили усі команди: найкращий баскетбольний клуб України знявся із Ліги чемпіонів

Розпустили усі команди: найкращий баскетбольний клуб України знявся із Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 139043 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент "Прометея" Володимир Дубинський оголосив про тимчасове закриття всіх клубних команд та дочасне завершення чоловічою баскетбольною командою виступів у Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сторінку президента клубу у Facebook.

Цитата

"Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК "Прометей". Сьогодні у нашій Україні йде війна. Нами було прийнято непросте, але, впевнений, вірне рішення розпустити всі команди СК "Прометей", та відмовитись від участі чоловічої команди БК "Прометей" у Лізі Чемпіонів. Сьогодні всі наші гроші, засоби та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україна! А все інше потім", - написав Дубінський.

Деталі

Чоловічий БК "Прометей" з двома перемогами в трьох матчах топ-16 зберігав високі шанси на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів ФІБА, а також був лідером чемпіонату України. Жіночий БК "Прометей" також лідирував у чемпіонаті України, як і жіночий волейбольний клуб.

Контекст

ФІБА відсторонила всі російські команди від участі у турнірах з баскетболу 3х3.

Українські Національні Новини

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