Розпустили усі команди: найкращий баскетбольний клуб України знявся із Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент "Прометея" Володимир Дубинський оголосив про тимчасове закриття всіх клубних команд та дочасне завершення чоловічою баскетбольною командою виступів у Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сторінку президента клубу у Facebook.
Цитата
"Дорогі друзі, фанати та вболівальники СК "Прометей". Сьогодні у нашій Україні йде війна. Нами було прийнято непросте, але, впевнений, вірне рішення розпустити всі команди СК "Прометей", та відмовитись від участі чоловічої команди БК "Прометей" у Лізі Чемпіонів. Сьогодні всі наші гроші, засоби та сили спрямовані на захист України, підтримку наших ЗСУ та територіальної оборони. Ми точно переможемо! Все буде Україна! А все інше потім", - написав Дубінський.
Деталі
Чоловічий БК "Прометей" з двома перемогами в трьох матчах топ-16 зберігав високі шанси на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів ФІБА, а також був лідером чемпіонату України. Жіночий БК "Прометей" також лідирував у чемпіонаті України, як і жіночий волейбольний клуб.
Контекст
ФІБА відсторонила всі російські команди від участі у турнірах з баскетболу 3х3.