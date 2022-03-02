ФІБА відсторонила всі російські команди від участі у турнірах з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оголосила про відсторонення всіх російських команд від турнірів з баскетболу та 3х3, передає УНН з посиланням на сайт ФІБА.
Що відомо
ФІБА виразила стурбованість останніми подіями в Україні та висловила глибоке співчуття жертвам нападу від Росії.
Цитата
"Відповідно до резолюції виконавчого комітету МОК та її мотивів, ФІБА оголосила вчора, що російські команди та офіційні особи не будуть допущені до участі в змаганнях ФІБА з баскетболу та 3х3 до подальшого повідомлення.
ФІБА повідомить про будь-які подальші рішення, прийняті Центральною радою на засіданні 25 березня, а також органами Європейської зони ФІБА найближчими днями", - написано в заяві ФІБА.
Також ФІБА рішуче засудило насильство і сподівається, що мир невідкладно запанує.
Зауважимо, що також усі російські клуби ("ЦСКА", "Унікс", "Зеніт", які були в зоні плей-офф) усунули від участі із найпрестижнішого клубного турніру Європи – Євроліги.
Доповнення
Раніше Міжнародна федерація хокею відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі на чемпіонаті світу з
хокею.