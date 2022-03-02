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ФИБА отстранила все российские команды от участия в турнирах по баскетболу 3х3

ФИБА отстранила все российские команды от участия в турнирах по баскетболу 3х3

Киев • УНН

 • 182862 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила об отстранении всех российских команд от турниров по баскетболу и 3х3, передает УНН со ссылкой на сайт ФИБА.

Что известно

ФИБА выразила обеспокоенность последними событиями в Украине и выразила глубокое сочувствие жертвам нападения от России.

Цитата

"Согласно резолюции исполнительного комитета МОК и ее мотивов, ФИБА объявила вчера, что российские команды и официальные лица не будут допущены к участию в соревнованиях ФИБА по баскетболу и 3х3 до дальнейшего уведомления.

ФИБА сообщит о любых дальнейших решениях, принятых Центральным советом на заседании 25 марта, а также органами европейской зоны ФИБА в ближайшие дни", - написано в заявлении ФИБА.

Также ФИБА решительно осудило насилие и надеется, что мир безотлагательно воцарится.

Заметим, что также все российские клубы ("ЦСКА"УНИКС"Зенит", которые были в зоне плей-офф) отстранили от участия с самого престижного клубного турнира Европы - Евролиги.

Дополнения

Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Беларуси от участия на чемпионате мира по хоккею.

Украинские Национальные Новости

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