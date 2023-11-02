Рассказал о прогрессе Украины в выполнении семи рекомендаций ЕС: Кулеба поговорил с Боррелем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и подробно проинформировал его о прогрессе Украины в выполнении семи рекомендаций ЕС, передает УНН.
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Глава МИД Украины выразил ожидания, что оценка Еврокомиссии будет справедливой и станет значительным шагом на пути к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Дипломаты также обсудили дальнейшие шаги по укреплению европейской оборонной промышленности и увеличению оборонного производства в интересах европейской безопасности и победы Украины.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что расширение – это единственный путь к созданию сильного и инициативного ЕС. Как член, Украина будет укреплять безопасность и внешнюю политику Евросоюза.