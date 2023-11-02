Розповів про прогрес України у виконанні семи рекомендацій ЄС: Кулеба поговорив із Боррелем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем і детально поінформував його про прогрес України у виконанні семи рекомендацій ЄС, передає УНН.
Деталі
Глава МЗС України висловив очікування, що оцінка Єврокомісії буде справедливою і стане значним кроком на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС.
Дипломати також обговорили подальші кроки щодо зміцнення європейської оборонної промисловості та збільшення оборонного виробництва в інтересах європейської безпеки та перемоги України.
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Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розширення – це єдиний шлях до створення сильного та ініціативного ЄС. Як член, Україна зміцнюватиме безпеку та зовнішню політику Євросоюзу.