Начался бой Усик - Беллью

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106940 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113869 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151566 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145724 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137072 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128492 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172126 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Начался бой Усик - Беллью

Начался бой Усик - Беллью

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинский боксер Александр Усик борется с британцем Тони Беллью за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, информирует УНН.

Александр Усик летом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и завоевал трофей Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Александр уверенно перебоксировал россиянина Мурата Гассиева. После этого боя Усик вызвал на бой Тони Беллью.

Британец после двух побед над своим соотечественником Дэвидом Хэем в супертяжелом дивизионе после переговоров с командой Усика решил снизить свой вес и получить шанс вписать свое имя в историю бокса.

На кону боя — звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и четыре пояса: WBC, WBA, IBF и WBO.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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