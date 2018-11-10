Начался бой Усик - Беллью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинский боксер Александр Усик борется с британцем Тони Беллью за чемпионские пояса в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO, информирует УНН.
Александр Усик летом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию и завоевал трофей Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В финальном поединке Александр уверенно перебоксировал россиянина Мурата Гассиева. После этого боя Усик вызвал на бой Тони Беллью.
Британец после двух побед над своим соотечественником Дэвидом Хэем в супертяжелом дивизионе после переговоров с командой Усика решил снизить свой вес и получить шанс вписать свое имя в историю бокса.
На кону боя — звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте и четыре пояса: WBC, WBA, IBF и WBO.