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Розпочався бій Усик - Белью

Розпочався бій Усик - Белью

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Український боксер Олександр Усик бореться з британцем Тоні Белью за чемпіонські пояси в першій важкій вазі за версіями WBC, WBA, IBF і WBO, інформує УНН

Олександр Усик влітку виграв Всесвітню боксерську суперсерію і завоював трофей Мохаммеда Алі, ставши абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. У фінальному поєдинку Олександр впевнено перебоксував росіянина Мурата Гассієва. Після цього бою Усик викликав на бій Тоні Белью.

Британець після двох перемог над своїм співвітчизником Девідом Хеєм у суперважкому дивізіоні після переговорів із командою Усика вирішив знизити свою вагу і отримати шанс вписати своє ім’я в історію боксу.

На кону бою — звання абсолютного чемпіона світу в крузервейті і чотири пояси: WBC, WBA, IBF і WBO.

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