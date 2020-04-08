Начато расследование из-за обстрела боевиками автомобиля с журналистами в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Открыто уголовное производство по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту обстрела представителями незаконных вооруженных формирований РФ автомобиля, в котором находилась съемочная группа телеканала "Украина". Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)" , - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, 7 апреля 2020 года около 11:00 в районе поселка Красногоровка Донецкой области с беспилотного летательного аппарата было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль, в котором находились 3 работника телеканала и пресс-офицер бригады ВСУ.
Как сообщал УНН, в результате вражеской атаки транспортное средство было повреждено, пассажиры не пострадали.