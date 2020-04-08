Розпочато розслідування через обстріл бойовиками автомобіля із журналістами на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом обстрілу представниками незаконних збройних формувань РФ автомобіля, у якому перебувала знімальна група телеканалу "Україна". Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідства, 7 квітня 2020 року близько 11:00 в районі селища Красногорівка Донецької області з безпілотного літального апарату було скинуто вибуховий пристрій на цивільний автомобіль, у якому перебували 3 працівники телеканалу та пресофіцер бригади ЗСУ.
Як повідомляв УНН, внаслідок ворожої атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень, пасажири не постраждали.