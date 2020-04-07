ООС: бойовики чотири рази відкривали вогонь, під обстріл потрапили журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"7 квітня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь. Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм, станкові протитанкові гранатомети, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили вчасно припинили усі ворожі провокації", - повідомили у пресцентрі.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник поблизу Мар’їнки обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а поблизу Опитного — з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
Також, нехтуючи правилами Міжнародного гуманітарного права, окупанти здійснили підступний обстріл цивільного автомобіля поруч з населеним пунктом Красногорівка. За допомогою безпілотного літального апарата ворог скинув гранату ВОГ-17 поруч з транспортним засобом одного з вітчизняних центральних телеканалів. На щастя, ніхто з журналістів та військовослужбовців не постраждав.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Голубівське випустили по околицях Новотошківського сім мін калібру 120 мм.
"Сьогодні, 7 квітня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 6 квітня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.