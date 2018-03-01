Размер субсидий киевлян в январе уменьшился на 26,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В января 2018 года размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 26,5%. Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики Киева, передает УНН.
“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в января 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 26,5% и составил 1 100,6 грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что самые большие субсидий, которые получали киевляне, зафиксированы в Шевченковском и Святошинском районах (1 390,7 грн и 1 366,8 грн соответственно).
В целом, в прошлом месяце в столице 288,3 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, что на 9,5% больше чем в январе 2017 года.
Среди районов города больше всего домохозяйств, получающих субсидии, в Деснянском районе (13,4%), а меньше всего -в Печерском районе (3,2%).
Напомним, в январе 2018 года украинцы получали на 23,5% меньшие субсидии, по сравнению с январем 2017 года.