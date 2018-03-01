Розмір субсидій киян у січні зменшився на 26,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У січні 2018 року розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 26,5%. Про це свідчать дані Головного управління статистики Києва, передає УНН.
“Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 26,5% і становив 1 100,6 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільші субсидій, які отримували кияни, зафіксовано у Шевченківському та Святошинському районах (1 390,7 грн та 1 366,8 грн відповідно).
Загалом, минулого місяця у столиці 288,3 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 9,5% більше ніж у січні 2017 року.
Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі (13,4% ), а найменше у Печерському районі (3,2%).
Нагадаємо, у січні 2018 року українці отримували на 23,5% менші субсидії, порівняно із січнем 2017 року.