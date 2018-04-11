Размер премий Кабмина за инновации могут увеличить вдвое

Окончательное решение о праздновании работ принимать Кабмин. Также правительство определит, каким будет размер премий этого года. В прошлом году он составлял 100 тыс. за одну премию. Сейчас рассматривается возможность, чтобы в этом году эта сумма была увеличена вдвое - до 200 тыс. гривен.

Всего на получение премии было подано 17 работ. Для их рассмотрения было создано 3 экспертные группы по следующим направлениям: внедрение новых технологий для качественного медицинского обслуживания, лечения, фармацевтики; технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса; освоение новых технологий вооружения и военной техники, производства материалов, внедрение энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий

Планируется, что традиционно премии будут присуждены и вручены ко Дню науки, который отмечается в мае.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.