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Размер премий Кабмина за инновации могут увеличить вдвое

Размер премий Кабмина за инновации могут увеличить вдвое

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В этом году 5 научных работ могут получить премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий. Соответствующую рекомендацию принял Комитет по присуждению премии, во время заседания в помещении МОН, со ссылкой на пресс-службу ведомства передает УНН.

Окончательное решение о праздновании работ принимать Кабмин. Также правительство определит, каким будет размер премий этого года. В прошлом году он составлял 100 тыс. за одну премию. Сейчас рассматривается возможность, чтобы в этом году эта сумма была увеличена вдвое - до 200 тыс. гривен.

Всего на получение премии было подано 17 работ. Для их рассмотрения было создано 3 экспертные группы по следующим направлениям: внедрение новых технологий для качественного медицинского обслуживания, лечения, фармацевтики; технологическое обновление и развитие агропромышленного комплекса; освоение новых технологий вооружения и военной техники, производства материалов, внедрение энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий

Планируется, что традиционно премии будут присуждены и вручены ко Дню науки, который отмечается в мае.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил Государственную социальную программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

 

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