Розмір премій Кабміну за інновації можуть збільшити вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Цього року 5 наукових робіт можуть отримати премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Відповідну рекомендацію ухвалив Комітет з присудження премії, під час засідання у приміщенні МОН, з посиланням на прес-службу відомства передає УНН.
Остаточне рішення про відзначення робіт ухвалюватиме Кабмін. Також уряд визначить, яким буде розмір премій цього року. Торік він становив 100 тис. на одну премію. Наразі розглядається можливість, щоб цього року ця сума була збільшена вдвічі – до 200 тис. гривень.
Загалом на отримання премії було подано 17 робіт. Для їх розгляду було створено 3 експертні групи за такими напрямами: впровадження нових технологій для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики; технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; освоєння нових технологій озброєння та військової техніки, виробництва матеріалів, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій
Планується, що традиційно премії будуть присуджені та вручені до Дня науки, який відзначається у травні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.