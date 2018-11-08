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Размер дивидендов, выплаченных "Киевгорстроем", составил 40% от прибыли за 2017 год

Размер дивидендов, выплаченных "Киевгорстроем", составил 40% от прибыли за 2017 год

Киев  •  УНН

 • 8800 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" завершила выплату акционерам дивидендов по результатам своей деятельности в 2017 году. На Общем собрании акционеров в апреле было проголосовано, что сумма отчислений составит 40% от чистой прибыли застройщика, сообщает УНН.

По словам глава правления-президента "Киевгорстроя» Игоря Кушнира, это рекордный за последние годы процент от чистой прибыли компании.

"Акционеры "Киевгорстроя" ежегодно стабильно получают дивиденды от дохода компании. По итогам работы в 2017 году было принято решение увеличить процент, который пойдет на выплату - компания перечислила 40% от чистой прибыли. В гривневом эквиваленте сумма составляет почти 28,5 млн грн", - сказал Игорь Кушнир.

Учитывая то, что держателем 80% акций является город, именно в бюджет Киева направлено большую часть суммы - 22793906, 51 грн. Остальные средства - 5698 493,49 грн выплачена миноритарным акционерам.

Игорь Кушнир отметил, что какой бы сложной ни была ситуация в политике или экономике страны, "Киевгорстрой", как ответственная компания, ежегодно осуществляет выплату дивидендов, позволяет направлять эти средства на развитие Киева и насущные нужды города.

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