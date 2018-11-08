Розмір дивідендів, виплачених "Київміськбудом", склав 40% від прибутку за 2017 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” завершила виплату акціонерам дивідендів за результатами своєї діяльності у 2017 році. На Загальних зборах акціонерів у квітні було проголосовано, що сума відрахувань складатиме 40% від чистого прибутку забудовника, повідомляє УНН.
За словами Голови правління-президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, це рекордний за останні роки відсоток від чистого прибутку компанії.
“Акціонери „Київміськбуду“ щороку стабільно отримують дивіденди від доходу компанії. За підсумками роботи в 2017 році було прийнято рішення збільшити відсоток, який піде на виплату — компанія перерахувала 40% від чистого прибутку. У гривневому еквіваленті сума становить майже 28,5 млн”, — сказав Ігор Кушнір.
З огляду на те, що тримачем 80% акцій є місто, саме в бюджет Києва спрямовано більшу частину суми — 22 793 906, 51 грн. Решта коштів — 5 698 493,49 грн виплачена мінорітарним акціонерам.
Ігор Кушнір наголосив, що якою б складною не була ситуація в політиці чи економіці країни, “Київміськбуд”, як відповідальна компанія, щороку здійснює виплату дивідендів, що дозволяє спрямовувати ці кошти на розвиток Києва та нагальні потреби міста.
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