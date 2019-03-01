Рассмотрение дела против боевика "Гиви" отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Рассмотрение уголовного производства, открытого против одного из боевиков группировки "ДНР" Михаила Толстых (известного как "командир группировки "Сомали" по прозвищу "Гиви", который считается погибшим), поступившего в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, отложили. Об этом сообщили 1 марта в суде, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации СМИ, назначенный адвокат Михаила Толстых попросил время для ознакомления с делом. Заседание состоится 3 апреля.
По информации суда, заседание, которое было назначено на 29 января, также не произошло. В тот раз из-за неявки защитника обвиняемого, который был проинформирован о заседании, и “о причинах неявки в суд не сообщил”.
Напомним, “Гиви” погиб в пригороде Донецка 8 февраля 2017 года, по предварительным данным, в результате выстрела из огнемета “Шмель” в окно его кабинета.