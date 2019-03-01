Розгляд справи проти бойовика “Гіві” відклали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Розгляд кримінального провадження, відкритого проти одного з бойовиків угруповання “ДНР” Михайла Толстих (відомого як “командир угрупування “Сомалі” на прізвисько “Гіві”, який вважається загиблим), що надійшло до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, відклали. Про це повідомили 1 березня в суді, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
За інформацією ЗМІ, призначений адвокат Михайла Толстих попросив час для ознайомлення зі справою. Засідання відбудеться 3 квітня.
За інформацією суду, засідання, яке було призначене на 29 січня, також не відбулось. Того разу через неявку захисника обвинуваченого, який був поінформований про засідання, та “про причини неявки в суд не повідомив”.
Нагадаємо, “Гіві” загинув у передмісті Донецька 8 лютого 2017 року, за попередніми даними, в результаті пострілу з вогнемета “Шмель” в вікно його кабінету.