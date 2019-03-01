Розгляд справи проти бойовика “Гіві” відклали

За інформацією ЗМІ, призначений адвокат Михайла Толстих попросив час для ознайомлення зі справою. Засідання відбудеться 3 квітня.

За інформацією суду, засідання, яке було призначене на 29 січня, також не відбулось. Того разу через неявку захисника обвинуваченого, який був поінформований про засідання, та “про причини неявки в суд не повідомив”.

Нагадаємо, “Гіві” загинув у передмісті Донецька 8 лютого 2017 року, за попередніми даними, в результаті пострілу з вогнемета “Шмель” в вікно його кабінету.