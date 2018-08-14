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Суд відмовив прокуратурі у розгляді справи щодо Гіві

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі рішення Павлоградського міськрайонного суду, який відмовив прокуратурі у здійсненні судового розгляду у кримінальному провадженні щодо бойовика Михайла Толстих (“Гіві”) і повернув обвинувальний акт прокурору. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Суд відмовив прокуратурі у розгляді справи щодо Гіві

“Апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Джербінова М.М. — залишити без задоволення, а ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 05 квітня 2018 року про повернення прокурору обвинувального акта ... — без змін”, — зазначається в ухвалі.

На думку колегії суддів, суд першої інстанції обґрунтовано відмовив прокуратурі у задоволені клопотання про здійснення спеціального судового розгляду у кримінальному провадженні. Проте, як вказав суд апеляційної інстанції, доводи апеляційної скарги прокурора в цій частині — безпідставні.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повернув кримінальне провадження щодо Михайла Толстих (“Гіві”) прокуратурі.

У суді пояснили, що не можуть закрити провадження щодо Толстих у зв’язку з його смертю, оскільки відсутнє офіційне підтвердження смерті обвинуваченого, але й не можуть продовжувати розгляд провадження стосовно М.Толстих, який, за даними обвинувачення, нібито проживає в місті Донецьку.

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