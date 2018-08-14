Суд отказал прокуратуре в рассмотрении дела по Гиви

"Апелляционную жалобу прокурора отдела прокуратуры Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Джербинова М.М. - оставить без удовлетворения, а постановление Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 5 апреля 2018 года о возвращении прокурору обвинительного акта... - без изменений", - отмечается в постановлении.

По мнению коллегии судей, суд первой инстанции обоснованно отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о проведении специального судебного разбирательства в уголовном производстве. Однако, как указал суд апелляционной инстанции, доводы апелляционной жалобы прокурора в этой части - безосновательны.

Напомним, в апреле 2018 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вернул уголовное производство в отношении Михаила Толстых ("Гиви") прокуратуре.

В суде пояснили, что не могут закрыть производство по Толстых в связи с его смертью, поскольку отсутствует официальное подтверждение смерти обвиняемого, но и не могут продолжать рассмотрение производство в отношении М.Толстых, который, по данным обвинения, якобы проживает в Донецке.