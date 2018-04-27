Разгон лагеря ромов: МВД будет жестко реагировать на насилие в отношении граждан Украины

“Ромы, как и любая другая национальность среди граждан Украины должны уважать законы и порядок Украины. Но никто не имеет никакого права варварски осуществлять то, что было совершено. Никакие группировки. И мы будем очень жестко пресекать такие действия. Если кто-то вдруг подумал, что рано или поздно он будет щеголять каким-то очередным брендом, трендом или чем-нибудь еще, то поверьте, наша работа заключается в том, что такие вещи были недопустимы. Они будут жестко пресечены, даже если это будут люди, которые прикрываются нашивками ветеранов АТО и так далее”, — отметил министр.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на “Лысой горе” в Киеве.