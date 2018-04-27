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Разгон лагеря ромов: МВД будет жестко реагировать на насилие в отношении граждан Украины

Киев • УНН

 • 11435 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Ромы должны уважать законы и порядок Украины. Но никто не имеет права на такие варварские действия. Об этом Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, комментируя разгон националистами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, передает УНН со ссылкой на МВД.

Разгон лагеря ромов: МВД будет жестко реагировать на насилие в отношении граждан Украины

“Ромы, как и любая другая национальность среди граждан Украины должны уважать законы и порядок Украины. Но никто не имеет никакого права варварски осуществлять то, что было совершено. Никакие группировки. И мы будем очень жестко пресекать такие действия. Если кто-то вдруг подумал, что рано или поздно он будет щеголять каким-то очередным брендом, трендом или чем-нибудь еще, то поверьте, наша работа заключается в том, что такие вещи были недопустимы. Они будут жестко пресечены, даже если это будут люди, которые прикрываются нашивками ветеранов АТО и так далее”, — отметил министр.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту разгрома лагеря ромов на “Лысой горе” в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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