Розгін табору ромів: МВС жорстко реагуватиме на насильство щодо громадян України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Роми повинні поважати закони і порядок України. Але ніхто не має права на такі варварські дії. Про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, коментуючи розгін націоналістами табору ромів на Лисій горі в Києві, передає УНН, з посиланням на МВС.
“Роми, як і будь-яка інша національність серед громадян України повинні поважати закони і порядок України. Але ніхто не має ніякого права варварські здійснювати те, що було скоєно. Ніякі угруповання. І ми будемо дуже жорстко припиняти такі дії. Якщо хтось раптом подумав, що в якийсь момент він буде хизуватися якимось черговим брендом, трендом або чим-небудь ще, то повірте, наша робота полягає в тому, що такі речі неприпустимі. Вони будуть жорстко припинені, навіть якщо це будуть люди, які прикриваються нашивками ветеранів АТО і таке інші”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом розгрому табору ромів на “Лисій горі” у Києві.