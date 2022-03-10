Раскрасил шлем: четырехкратный чемпион "Формулы-1" поддержал Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Титулованный немецкий пилот конюшни "Формулы-1" "Астон Мартина" - Себастьян Феттель выразил солидарность с Украиной из-за нападения на страну российских войск, сообщает УНН со ссылкой на страницу "jmd_helmets" в Instagram.
Детали
Феттель уже несколько раз комментировал российскую агрессию и рассказывал о страданиях украинского народа из-за одного безумца. На этот раз Феттель решил раскрасить свой шлем.
Шлем выполнен в белом цвете с флагом Украины, а также надписью "Нет войне" и знаком мира. На верхней части шлема Феттеля еще изображен текст песни Джона Леннона "Imagine".
Справка
По итогам прошлого сезона "Формулы-1" Феттель стал 12-м в таблице общего зачета. Пилот набрал 43 очка. Однако Феттель входит в пятерку самых титулованных пилотов в истории "Формулы-1". На его счету четыре победы в сезонах "Формулы-1", больше имеют только Шумахер, Хэмилтон и Манхио.
Контекст
Команда "Формулы-1" разорвала контракт с российским гонщиком и отказалась от российских спонсоров.