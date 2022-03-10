Раскрасил шлем: четырехкратный чемпион "Формулы-1" поддержал Украину

Детали

Феттель уже несколько раз комментировал российскую агрессию и рассказывал о страданиях украинского народа из-за одного безумца. На этот раз Феттель решил раскрасить свой шлем.

Шлем выполнен в белом цвете с флагом Украины, а также надписью "Нет войне" и знаком мира. На верхней части шлема Феттеля еще изображен текст песни Джона Леннона "Imagine".

Справка

По итогам прошлого сезона "Формулы-1" Феттель стал 12-м в таблице общего зачета. Пилот набрал 43 очка. Однако Феттель входит в пятерку самых титулованных пилотов в истории "Формулы-1". На его счету четыре победы в сезонах "Формулы-1", больше имеют только Шумахер, Хэмилтон и Манхио.

Контекст

Команда "Формулы-1" разорвала контракт с российским гонщиком и отказалась от российских спонсоров.