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Команда "Формули-1" розірвала контракт із російським пілотом

Команда "Формули-1" розірвала контракт із російським пілотом

Київ • УНН

 • 95140 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Команда найпрестижніших автоперегонів світу "Формули-1" – "Хаас" припинила контракт із російським гонщиком Микитою Мазепіним через військовий напад Росії на Україну, інформує УНН з посиланням на Twitter стайні.

Цитата

У команді "Хаас" виявилися шоковані та засмученими через справи в Україні, тому колектив розірвав контракт із пілотом, а також російським спонсором.

"Haas F1 Team" вирішила негайно розірвати титульне партнерство з "Уралкалій" і контракт з гонщиком Микитою Мазепіним. Як і решта формульної спільноти, наша команда шокована і засмучена вторгненням в Україну і сподівається на якнайшвидше та мирне закінчення конфлікту", - сказано в зверненні.

Довідка

Мазепін провів дебютну гонку у "Формулі-1" у 2021 році, і не набрав жодного очка та посів останнє 21-е місце у загальному заліку.

Доповнення

Стартові перегони сезону-2022 відбудуться 20 березня.

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