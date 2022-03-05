Команда "Формулы-1" расторгла контракт с российским пилотом

Цитата

В команде "Хаас" оказались шокированы и расстроенными из-за ситуации в Украине, поэтому коллектив расторг контракт с пилотом, а также российским спонсором.

"Haas F1 Team" решила немедленно расторгнуть титульное партнерство с "Уралкалий" и контракт с гонщиком Никитой Мазепиным. Как и остальные формульные сообщества, наша команда шокирована и расстроена вторжением в Украину и надеется на скорейшее и мирное окончание конфликта", - сказано в обращении.

Справка

Мазепин провел дебютную гонку в "Формуле-1" в 2021 году, и не набрал ни одного очка и занял последнее 21-е место в общем зачете.

Дополнение

Стартовые гонки сезона-2022 состоятся 20 марта.