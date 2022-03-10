Розфарбував шолом: чотириразовий чемпіон "Формули-1" підтримав Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Титулований німецький пілот стайні "Формули-1" "Астон Мартіна" – Себастьян Феттель, висловив солідарність з Україною через напад на країну російських військ, повідомляє УНН з посиланням на сторінку "jmd_helmets" в Instagram.
Деталі
Феттель вже кілька разів коментував російську агресію і розповідав про страждання українського народу через одного безумця. На цей раз Феттель вирішив розфарбувати свій шолом.
Шолом виконаний у білому кольорі з прапором України, а також написом "Ні війні" та знаком світу. На верхній частині шолома Феттеля ще зображений текст пісні Джона Леннона "Imagine".
Довідка
За підсумками минулого сезону "Формули-1" Феттель став 12-м у таблиці загального заліку. Пілот набрав 43 очки. Проте Феттель входить до п'ятірки найбільш титулованих пілотів в історії "Формули-1". На його рахунку чотири перемоги в сезонах "Формули-1", більше мають тільки Шумахер, Хемілтон і Манхіо.
Контекст
Команда "Формули-1" розірвала контракт із російським гонщиком та відмовилася від російських спонсорів.