Розенко: дискуссия о повышении минималки идет постоянно
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В правительстве постоянно идет дискуссия о повышении минимальной заработной платы в Украине до 4200 грн. Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам во вторник, передает УНН.
"У нас дискуссия происходит практически постоянно, мы, безусловно, нацелены на этот процесс и мы нацелены на то, чтобы в 2018 году все же сделать повышение минимальной заработной платы", - заявил Розенко.
Как сообщал УНН, ранее Розенко сообщил, что правительство рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен в середине мая.