Розенко: дискуссия о повышении минималки идет постоянно

"У нас дискуссия происходит практически постоянно, мы, безусловно, нацелены на этот процесс и мы нацелены на то, чтобы в 2018 году все же сделать повышение минимальной заработной платы", - заявил Розенко.

Как сообщал УНН, ранее Розенко сообщил, что правительство рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен в середине мая.