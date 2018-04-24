Розенко: дискусія щодо підвищення мінімалки триває постійно
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В уряді постійно відбувається дискусія щодо підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 4200 грн. Про це віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив журналістам у вівторок, передає УНН.
“У нас дискусія відбувається фактично постійно, ми, безумовно, націлені на цей процес і ми націлені на те, щоб у 2018 році все таки зробити підвищення мінімальної заробітної плати”, — заявив Розенко.
Як повідомляв УНН, раніше П.Розенко повідомив, що уряд розгляне питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4,2 тисяч гривень в середині травня.