Разделяй и властвуй: Путин оказался на обложке Newsweek
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фото президента России Владимира Путина поместили на обложку нового номера американского журнала Newsweek, которую опубликовали на сайте издания, передает УНН.
"Новый "железный занавес"? Как Кремль пытается "разделять и властвовать" в Европе", - гласит надпись на обложке.
На сайте также указано, что главная статья номера посвящена тому, как "стратегия Кремля" начинает работать в Венгрии.
Напомним, Президент России Владимир Путин, победивший на выборах президента, с короной и подписью "Rising Tsar" появится на обложке американского журнала Time.