Разделяй и властвуй: Путин оказался на обложке Newsweek

"Новый "железный занавес"? Как Кремль пытается "разделять и властвовать" в Европе", - гласит надпись на обложке.

На сайте также указано, что главная статья номера посвящена тому, как "стратегия Кремля" начинает работать в Венгрии.

Напомним, Президент России Владимир Путин, победивший на выборах президента, с короной и подписью "Rising Tsar" появится на обложке американского журнала Time.