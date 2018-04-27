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Разделяй и властвуй: Путин оказался на обложке Newsweek

Киев • УНН

 • 13907 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Фото президента России Владимира Путина поместили на обложку нового номера американского журнала Newsweek, которую опубликовали на сайте издания, передает УНН.

Разделяй и властвуй: Путин оказался на обложке Newsweek

"Новый "железный занавес"? Как Кремль пытается "разделять и властвовать" в Европе", - гласит надпись на обложке.

На сайте также указано, что главная статья номера посвящена тому, как "стратегия Кремля" начинает работать в Венгрии.

Напомним, Президент России Владимир Путин, победивший на выборах президента, с короной и подписью "Rising Tsar" появится на обложке американского журнала Time.

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