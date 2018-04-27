Розділяй і володарюй: Путін опинився на обкладинці Newsweek
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Фото президента Росії Володимира Путіна помістили на обкладинку нового номера американського журналу Newsweek, яку оприлюднили на сайті видання, передає УНН.
“Нова „залізна завіса“? Як Кремль намагається „розділяти і володарювати“ в Європі”, — свідчить напис на обкладинці.
На сайті також зазначено, що головна стаття номера присвячена тому, як “стратегія Кремля” починає працювати в Угорщині.
Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін, який переміг на виборах президента і залишиться на посаді другий термін поспіль, з короною і підписом “Rising Tsar” з’явиться на обкладинці американського журналу Time.