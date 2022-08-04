Склонял к интиму и обсуждал откровенные темы: мужчинe арестовали за растление 11-летней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Днепропетровской области задержан мужчина за растление 11-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры в Facebook, информирует УНН.
Цитата
«При процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры жителю села Марьина Роща Днепропетровской области сообщено о подозрении в растлении малолетней дочери и распространении порнографических изображений (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины)», – говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в июле 2022 года мужчина через мессенджер общался с 11-летней дочерью, которая с ним не проживает, с целью ее склонения в будущем к вступлению с ним в интимную связь. Пользуясь малолетним возрастом потерпевшей, он обсуждал откровенные темы сексуального содержания, посылал ей порнографические изображения и предлагал создать для него порнографический контент.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъят мобильный телефон с подтверждением переписки с ребенком и фото, видеофайлами порнографического характера.
В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Дополнение
Перед судом предстанет киевлянин, подозреваемый в развращении 8-летней школьницы, который скрывался во Львове (ч. 2 ст. 156 УК Украины).