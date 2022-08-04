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Схиляв до інтиму та обговорював відверті теми: чоловіка арештували за розбещення 11-річної доньки

Схиляв до інтиму та обговорював відверті теми: чоловіка арештували за розбещення 11-річної доньки

Київ • УНН

 • 163554 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Дніпропетровській області затримали чоловіка за розбещення 11-річної доньки. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у Facebook, інформує УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури жителю села Мар’їна Роща Дніпропетровської області повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої доньки та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у липні 2022 чоловік через месенджер спілкувався з 11-річною донькою, яка з ним не проживає, з метою її схиляння в майбутньому до вступу з ним в інтимний зв’язок. Користуючись малолітнім віком потерпілої, він обговорював відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував створити для нього порнографічний контент.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон з підтвердженням переписки з дитиною та фото, відеофайлами порнографічного характеру.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення 

Перед судом постане киянин, якого підозрюють у розбещенні 8-річної школярки, який переховувався у Львові (ч. 2 ст. 156 КК України). 

Українські Національні Новини

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