Схиляв до інтиму та обговорював відверті теми: чоловіка арештували за розбещення 11-річної доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Дніпропетровській області затримали чоловіка за розбещення 11-річної доньки. Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у Facebook, інформує УНН.
Цитата
«За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури жителю села Мар’їна Роща Дніпропетровської області повідомлено про підозру у розбещенні малолітньої доньки та розповсюдження порнографічних зображень (ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними слідства, у липні 2022 чоловік через месенджер спілкувався з 11-річною донькою, яка з ним не проживає, з метою її схиляння в майбутньому до вступу з ним в інтимний зв’язок. Користуючись малолітнім віком потерпілої, він обговорював відверті теми сексуального змісту, надсилав їй порнографічні зображення та пропонував створити для нього порнографічний контент.
У ході проведеного обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон з підтвердженням переписки з дитиною та фото, відеофайлами порнографічного характеру.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Доповнення
Перед судом постане киянин, якого підозрюють у розбещенні 8-річної школярки, який переховувався у Львові (ч. 2 ст. 156 КК України).