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Роухани заявил Меркель, что европейские предложения по сохранению ядерной сделки разочаровывают

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани провел в четверг телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которой иранский лидер назвал “разочаровывающим” пакет предложений европейских государств по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента Ирана, передает УНН.

“К сожалению, в предложенном пакете отсутствуют операционные решения и конкретные методы сотрудничества, он состоял только из комплекса общих обязательств, подобных предыдущим заявлениям Евросоюза”, — заявил Роухани в ходе телефонного разговора. В то же время Роухани отметил, что Иран продолжит сотрудничество с Европой в зависимости от прогресса на встрече министров иностранных дел европейских стран в Вене.

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В свою очередь, отмечается в сообщении, канцлер ФРГ подчеркнула необходимость продолжить обсуждение деталей предложения. “Важным является то, что мы знаем и что мы уверены в том, что хотим остаться в сделке, и считаем, что диалог должен спокойно продолжаться”, — приводятся в сообщении слова Меркель.

В конце июня телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи сообщил, что три европейские страны — участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана могут быть введены санкции. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые рестрикции в отношении Ирана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирана соблюдения его интересов за СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить придерживаться своих обязательств.

26 мая Хасан Роухани сообщил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащения атома, которую дала резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, добавив, что международное сообщество признает незаконный характер выхода США по ядерной сделки.

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