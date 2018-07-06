Роухані заявив Меркель, що європейські пропозиції зі збереження ядерної угоди розчаровують

“На жаль, у запропонованому пакеті відсутні операційні рішення і конкретні методи співпраці, він складався лише з комплексу загальних зобов’язань, подібних попереднім заявам Євросоюзу”, — заявив Роухані в ході телефонної розмови. У той же час Роухані зазначив, що Іран продовжить співпрацю з Європою в залежності від прогресу на зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн у Відні.

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У свою чергу, зазначається в повідомленні, канцлер ФРН наголосила на необхідності продовжити обговорення деталей пропозиції. “Важливим є те, що ми знаємо і що ми впевнені в тому, що хочемо залишитися в угоді, і вважаємо, що діалог повинен спокійно тривати”, — наводяться в повідомленні слова Меркель.

У кінці червня телеканал Press TV з посиланням на заступника міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі повідомив, що три європейські країни — учасниці ядерної угоди (Велика Британія, Німеччина, Франція) і Європейський союз пообіцяли представити пакет практичних заходів, які задовольнять вимоги Тегерана, в тому числі щодо продажу нафти і її транспортування.

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Америка виходить зі Спільного всеосяжного плану дій. США також не виключили, що в відношенні компаній з Євросоюзу, які після виходу Вашингтона з угоди продовжать співпрацю зі структурами Ірану, можуть бути введені санкції. Трамп обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові рестрикції відносно Ірану.

У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що ЄС повинен гарантувати Ірану дотримання його інтересів за СВПД, щоб зберегти угоду в силі. При цьому Тегеран підтвердив готовність не виходити з угоди і продовжити дотримуватися своїх зобов’язань.

26 травня Хасан Роухані повідомив, що Іран залишає за собою право на мирне збагачення атома, яку дала резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН, додавши, що міжнародне співтовариство визнає незаконний характер виходу США з ядерної угоди.