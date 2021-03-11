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Ротань назвал заявку молодежной сборной Украины на турнир в Турции

Ротань назвал заявку молодежной сборной Украины на турнир в Турции

Киев  •  УНН

 • 14137 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал список футболистов, которые отправятся 22 марта на сбор в Турцию, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

На ближайшее этап подготовки к квалификации Евро-2023 главный тренер нашей команды Руслан Ротань вызвал 26-х футболистов.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Никита Турбаевский (“Шахтер” Донецк), Мирослав Зновенко (“Днепр-1” Днепр), Андрей Чекотун (“Олимпик” Донецк).

Защитники: Владимир Бражко, Константин Вивчаренко (оба — “Динамо” Киев), Даниил Семилет ( “Ворскла” Полтава), Александр Драмбаев (“Мариуполь”), Игорь Снурницин (“Олимпик” Донецк), Максим Таловеров (“Динамо” Ческе Будейовице Чехия).

Полузащитники: Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все — “Днепр-1” Днепр), Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (все — “Мариуполь”), Михаил Мудрик, Георгий Судаков (оба — “Шахтер” Донецк) Даниил Алефиренко (“Заря” Луганск), Богдан Билошевський (“Десна” Чернигов), Алексей Сыч (“Движение” Львов), Максим Брагарь (“Черноморец” Одесса), Иван Желизко (“Валмиера”, Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга (“Динамо” Киев), Богдан Вьюнник (“Шахтер” Донецк), Евгений Исаенко (“Колос” Ковалевка), Николай Кухаревич (“Движение” Львов).

Согласно регламенту соревнований, каждый участник проведет по три поединка, а победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Отметим, что в турецком турнире, кроме украинской команды, примут участие молодежные сборные Болгарии, Казахстана, Северной Македонии, Словакии и Узбекистана.

Дополнение

В 2019 году “сине-желтые” выиграли главный приз этих соревнований (в 2020 турнир не проводился).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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