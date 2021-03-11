Ротань назвав заявку молодіжної збірної України на турнір у Туреччині

Деталі

На найближчий етап підготовки до кваліфікації Євро-2023 головний тренер нашої команди Руслан Ротань викликав 26-х футболістів.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Микита Турбаєвський (“Шахтар” Донецьк), Мирослав Зновенко (“Дніпро-1” Дніпро), Андрій Чекотун (“Олімпік” Донецьк).

Захисники: Володимир Бражко, Костянтин Вівчаренко (обидва — “Динамо” Київ), Данило Сємілєт (“Ворскла” Полтава), Олександр Драмбаєв (“Маріуполь”), Ігор Снурніцин (“Олімпік” Донецьк), Максим Таловєров (“Динамо” Чеське Будейовіце, Чехія).

Півзахисники: Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі — “Дніпро-1” Дніпро), Олексій Кащук, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (усі — “Маріуполь”), Михайло Мудрик, Георгій Судаков (обидва — “Шахтар” Донецьк), Данило Алефіренко (“Зоря” Луганськ), Богдан Білошевський (“Десна” Чернігів), Олексій Сич (“Рух” Львів), Максим Брагару (“Чорноморець” Одеса), Іван Желізко (“Валмієра”, Латвія).

Нападники: Владислав Супряга (“Динамо” Київ), Богдан В’юнник (“Шахтар” Донецьк), Євген Ісаєнко (“Колос” Ковалівка), Микола Кухаревич (“Рух” Львів).

Згідно з регламентом змагань, кожен учасник проведе по три поєдинки, а переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очок.

Відзначимо, що у турецькому турнірі, окрім української команди, візьмуть участь молодіжні збірні Болгарії, Казахстану, Північної Македонії, Словаччини та Узбекистану.

Доповнення

У 2019 році “синьо-жовті” виграли головний приз цих змагань (2020-го турнір не проводився).