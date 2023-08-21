росСМИ назвали маловероятной поездку путина в Турцию на встречу с Эрдоганом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские государственные СМИ со ссылкой на источник назвали маловероятной поездку российского диктатора владимира путина в Турцию на встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет УНН.
Детали
Как сообщил источник в Анкаре, проведение встречи Эрдогана и путина на турецкой территории маловероятно.
"На текущий момент можно сказать, что проведение такого саммита в Турции маловероятно, и он вряд ли состоится на турецкой земле. Существует возможность, если будет повод и соответствующие условия, что Эрдоган может посетить Россию. Но четкого решения по этому поводу еще нет. Это вероятность", – сказал источник одного из российских государственных СМИ.
Напомним
4 августа Эрдоган заявил, что дата предполагаемого визита путина в Турцию пока не определена, но ожидается, что это будет в августе.
7 августа сообщалось, что путин может посетить Турцию в конце августа.