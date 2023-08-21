росЗМІ назвали малоймовірною поїздку путіна до Туреччини на зустріч з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські державні ЗМІ з посиланням на джерело назвали малоймовірною поїздку російського диктатора володимира путіна до Туреччини на зустріч з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом, пише УНН.
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Як повідомило джерело в Анкарі, проведення зустрічі Ердогана та путіна на турецькій території малоймовірне.
"Наразі можна сказати, що проведення такого саміту в Туреччині малоймовірне, і він навряд чи відбудеться на турецькій землі. Існує можливість, якщо буде привід та відповідні умови, що Ердоган може відвідати росію. Але чіткого рішення з цього приводу ще немає. Це ймовірність", - сказало джерело одного з російських державних ЗМІ.
Нагадаємо
4 серпня Ердоган заявив, що дата передбачуваного візиту путіна до Туреччини поки що не визначено, але очікується, що це буде у серпні.
7 серпня повідомлялося, що путін може відвідати Туреччину наприкінці серпня.