Киев • УНН
Во время 85-дневной осады Мариуполя Россия применила тактику преднамеренного голода, что приравнивается к военным преступлениям, что привело к гибели около 22 000 гражданских лиц.
Российская армия применяла «умышленную схему» тактики голодания во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равнозначно военному преступлению. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новый анализ, поданный в Международный уголовный суд, передает УНН.
Детали
Этот отчет подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, которые работают вместе с украинским правительством.
В нем отмечается - Россия и ее лидеры намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.
Юристы подсчитали - во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибло 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.
Дополнение
Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было «выяснить, существует ли более широкий нарратив», который заключается в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни удобствах - стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.
Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:
По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без сожаления к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.
В заключении отчета говорится, что около 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации - разбомблены.
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