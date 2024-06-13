Российская армия применяла «умышленную схему» тактики голодания во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года, что равнозначно военному преступлению. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новый анализ, поданный в Международный уголовный суд, передает УНН.

Детали

Этот отчет подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, которые работают вместе с украинским правительством.

В нем отмечается - Россия и ее лидеры намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.

Юристы подсчитали - во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибло 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.

Дополнение

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было «выяснить, существует ли более широкий нарратив», который заключается в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни удобствах - стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.

Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:

атака на гражданскую инфраструктуру;

прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды;

отказ в гуманитарной эвакуации;

атаки в то время, когда помощь не могла прийти.

По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без сожаления к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.

В заключении отчета говорится, что около 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации - разбомблены.

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