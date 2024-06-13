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Росію звинувачують у застосуванні "тактики голоду" під час облоги Маріуполя

Росію звинувачують у застосуванні "тактики голоду" під час облоги Маріуполя

Київ • УНН

 • 38468 перегляди

Під час 85-денної облоги Маріуполя Росія застосувала тактику навмисного голоду, що прирівнюється до воєнних злочинів, що призвело до загибелі близько 22 000 цивільних осіб.

Російська армія застосовувала "навмисну схему" тактики голодування під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року, що рівнозначно воєнному злочину. Про це пише The Guardian із посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду, передає УНН

Деталі 

Цей звіт подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі юристи Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом.

У ньому наголошується – Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Юристи підрахували – під час оточення та захоплення Маріуполя на початку великої війни загинуло 22 000 людей, а через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче -10 C.

Доповнення

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було "з'ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисній відмові російськими військовими та їхнім керівництвом у їжі та інших необхідних для життя зручностях — стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

Вона зазначила, що юристи звернули увагу на чотири фази російської атаки:

  • атака на цивільну інфраструктуру;
  • припинення постачання електроенергії, опалення та води;
  • відмова в гуманітарній евакуації;
  • атаки у той час, як допомога не могла надійти.

За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити місто без жалю до цивільних, кількість яких, за оцінками, становила 450 000 людей до 24 лютого 2022 року.

У висновку звіту йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації — розбомблені.

Відомий столичний ресторан, що походить з Маріуполя, запідозрили в роботі на окупованій території: сам ж заклад спростовує інформацію10.06.24, 15:27 • 116065 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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