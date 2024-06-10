Відомий столичний ресторан, що походить з Маріуполя, запідозрили в роботі на окупованій території: сам ж заклад спростовує інформацію

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті планується поновлення роботи ресторану "Культ". Відомо, що цей заклад вже двічі запускався у Маріуполі ще до початку повномасштабної війни. Також заклад цих же власників, за словами радника міського голови, працює в Києві, пише УНН.

Хто не знає, "Культ" свого часу починався в Маріуполі. Потім, через певні проблеми засновників у місті, непривабливість під час та перші роки після деокупації, переїхали до Києва, де працюють до сьогодні. Але десь у 2017-2019 роках вони повернулися. У самий "жир" — на набережну Маріуполя написав Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

За словами радника міського голови, "прямо зараз "Культ" у стадії ремонту, і завдяки цьому ми бачимо, хто новий (закреслено) власник".

"Власником зазначено ООО "Мір развлеченій", зареєстроване в листопаді 2022 року на... діючого директора ТОВ "Мир розваг" (яка несподіванка!), яке є власником "Культу" в окупації та в Києві", - написав Андрющенко.

У своєму дописі він додав посилання на карту, що вказує адресу у Києві – вулиця Ревуцького,15. За цією адресою дійсно розташований заклад із назвою "Культ".

Згаданої Андрющенко ТОВ "Мир розваг" за цією адресою не зареєстровано, але російські реєстри знаходять компанію "Мир развлечений" з реєстрацією на тимчасово окупованій території.

Компанію зареєстрували в 2022 році з пропискою в "днр". Керівником її значиться Олександр Олегович Загорудько.

Українські відкриті джерела вказують, що людина з аналогічним ПІБ є керівником ТОВ "Мир розваг".

Примітно, що і компанії, яка зареєстрована в окупації і в української компанії – однакові адреси реєстрації - місто Маріуполь, БУЛЬВАР ПРИМОРСЬКИЙ, будинок 27-Б.

Крім того, в Українських реєстрах за Олександром Загорудько числяться ще дві компанії – "Інтерлайн" та "Сова-Бердянськ". Всі вони з реєстрацією на тимчасово окупованій території.

Російські реєстри показують, що Олександр Загорудько має причетність до низки компаній, зареєстрованих на ТОТ у відповідності до законодавства окупантів.

Ми звернулися до столичного ресторану "Культ" з проханням прояснити ситуацію.

Ми ніякого стосунку до цього не маємо, раніше ми були однією мережею, але з початком війни, ми в Києві залишились самі по собі. Те що відбувається зараз там, хто та що там відкриває, жодного стосунку до нас немає - сказав керуючий рестораном “Культ” в Києві Дмитро Грищенко.

Нагадаємо

Прокуратура Вюрцбурга розпочала дослідчу перевірку щодо німецького концерну Knauf у зв'язку з повідомленнями німецьких ЗМІ про те, що продукція компанії широко використовується при відновленні Маріуполя, зруйнованого російськими військами та захопленого ними під час війни проти України.